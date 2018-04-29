«التنمية المحلية» تواصل تنفيذ قرارات الإزالة لعمارات حى دار السلام

تواصل وزارة التنيمة المحلية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية من وزارة الداخلية، ومحافظة القاهرة، تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة بحي دار السلام، وفقا للحملة التي قادتها المحافظة من صباح أمس السبت على مدار يومين، للحد من العشوائيات ومواجهة مافيا العقارات المخالفة حفاظًا على سلامة المواطنين.



وكان جهاز الرقابة والتفتيش بوزارة التنيمة المحلية، قد نفذ عدة قرارات بِإزالة قرابة 100 عمارة مخالفة بحي دار السلام، أمس السبت، وتواصل الحملة تنفيذ قراراتها حتى نهاية اليوم الأحد.