قوات سعودية تصل تركيا للمشاركة في تدريب عسكري

وصلت إلى مدينة أزمير التركية، قوات سعودية، أمس، للمشاركة في تدريب EFES 2018، أحد أكبر التدريبات العسكرية التي تشارك فيها المملكة.



وقال العميد بحري الطيار الركن، خالد العساف، إن تمرين (EFES 2018) مختلط مشترك متعدد الجنسيات ميداني، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.



وأضاف العساف أن التدريب يعـد أحـد أكبر التمارين العسكرية من حيث عدد القوات المشاركة وتنوع طبيعة وميادين التمرين، مشيرا إلى أنه يشارك في التمرين عددٌ من الدول؛ منها السعودية ممثلة في القوات المسلحة بقواتها البرية والجوية والبحرية.