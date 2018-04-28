خروج عضو جديد من لجنة تحكيم نوبل للآداب

فقدت لجنة التحكيم لجائزة الأدب بالأكاديمية السويدية لجائزة نوبل، عضوا آخر من أعضائها ضمن الأزمة التي تشهدها الأكاديمية حاليا.



وقالت الأكاديمية اليوم السبت، إن الصحفية والكاتبة سارا سترايدسبيرج قررت ترك عملها بالأكاديمية.



وبذلك لا يتبقى من أعضاء اللجنة الـ18 إلا 10 أعضاء يمارسون عملهم بصورة فعلية، وتعرضت الأكاديمية لفضيحة فساد وتحرش هزتها بقوة.



وتقول وسائل الإعلام السويدية، إن الأكاديمية تدرس ما إذا كان يمكن تأجيل منح جائزة نوبل للآداب عاما كاملا، إلا أن القرار لم يصدر بعد.



وتفجرت الفضيحة بسبب زوج لإحدى عضوات الأكاديمية، حيث اتهمت 18 امرأة هذا الرجل بأنه أساء إليهن جنسيًا.



وقالت صحيفة "سفينسكا داجبلات" اليوم السبت، إن الرجل أمسك الأميرة ولية عهد البلاد "فيكتوريا" من مؤخرتها.