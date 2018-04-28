القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
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السبت 28/أبريل/2018 - 09:53 م

رئيس «محلية النواب» يشارك فى احتفالات تحرير سيناء

رئيس «محلية النواب»
كريمة أبو زيد
dostor.org/2148104

شارك المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيد تحرير سيناء، بحضور المحافظ خالد فودة، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

تضمنت الاحتفالات افتتاح مسجد الزهراء بمدينة الطور وتفقد عدد من المشروعات بالمدينة بصحبة المحافظ ووزير الأوقاف.

وتبلغ مساحة مسجد الزهراء 2500 متر بكلفة إنشاء 20 مليون جنيه ويخدم سكان حي الزهراء بطور سيناء واستغرقت عملية تدشينه 6 أشهر، ويعد أكبر مسجد بمدينة الطور حيث يحتوي على مصلى للرجال بمساحة 850 مترًا ومصلى للسيدات بمساحة 150 مترًا ومدرسة قرآنية تحتوي على 6 فصول ودار مناسبات و10 حمامات للرجال ومئذنتين.

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