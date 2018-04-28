قريبًا.. توصيل الإنترنت لجميع مدارس البحر الأحمر

عقد اللواء عبدالفتاح تمام، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة توصيل الإنترنت لجميع المدارس بمختلف مدن المحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بحضور اللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة، ونورا فاضل مدير مديرية التربية والتعليم، وبعض المسئولين التنفيذيين بالمحافظة.



وأكد «تمام» ضرورة التنسيق بين التربية والتعليم والأبنية التعليمية، حتى يتم البدء في العمل خلال الأيام القادمة على أن تكون الأولوية للمدارس الثانوية، مشيرا إلى سرعة القيام بالمعاينة للمدارس حتى يتم الانتهاء من الأعمال المطلوبة في أسرع وقت ممكن وبالكفاءة العالية.



وأوضح أنه جارٍ مراجعة الرسوم الهندسية والكروكيات الخاصة بالمدارس بالأبنية التعليمية، ومديرية التربية والتعليم على أن يتم التنسيق مع مجلس المدينة في ذلك.