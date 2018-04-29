اليوم.. «السيسى» يكرم 12 من قدامى العمل النقابى فى عيد العمال

يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطابا مهما شاملا في الاحتفال بعيد العمال، اليوم الأحد، يتناول فيه كافة القضايا الوطنية محليا وخارجيا.



ويشهد الاحتفال كبار رجال الدولة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ورؤساء الأحزاب السياسية، وعدد من نواب مجلس النواب.



ويبدأ الاحتفال بتلاوة مباركة من آيات القرآن الكريم، ثم يلقي جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كلمة عمال مصر.



ويقدم المراغي، للرئيس السيسي هدية العمال في عيدهم، وهي عبارة عن كتاب كبير مصنوع من المعادن، ومزين بالذهب يحمل اسم «حكاية وطن».



ويلقي محمد سعفان وزير القوى العاملة، كلمته في هذه المناسبة، وبعدها يتفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم 12 من قدامي العمل النقابي بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، تقديرا لجهودهم المخلصة لخدمة العمال، ودعم قضايا الوطن.



ويسلم الرئيس نوط الامتياز لاثنين من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة، ثم يلقي خطابه التاريخي الهام، كما يكرم 12 آخرون والمكرمون هم:

محمد السيد مرسي الأمين العام ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، ووكيل مجلس الشورى عن العمال والفلاحين الأسبق.

محمد قطب إبراهيم نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة دار التعاون سابقا.

سعيد ربيع عضو مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج، ورئيس الاتحاد المحلي لعمال محافظة الشرقية سابقا.

محمود محمد محمد عرفة نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بجامعة حلوان سابقا.

السيد عرفة يوسف نائب رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة والري والثروة الحيوانية والمائية، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالإصلاح الزراعي بالدقهلية.

سناء زايد سامي نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، ومؤسسي اللجنة النقابية للعاملين بالبنك العربي الإفريقي سابقا، وهي الآن سفيرة النوايا الحسنة باتحاد العمال، والاتحاد الدولي للعمال العرب.

نبيل فاروق عبد الحميد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة التعاون، ونائب رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، وعضوا بالمجلس الأعلى للصحافة سابقا.

محمد حافظ محمد نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، والأمين العام للاتحاد المحلي لعمال محافظة الإسكندرية.

طلعت أحمد عبد الله وكيل النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية سابقا.

محمد الشاذلي عباس الأمين العام الأسبق للنقابة العامة للبترول.



أما الذين سيكرمهم الرئيس السيسي بمنحهم نوط الامتياز هما: منى وهبة علي الدين محمد، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، واسم المرحوم أشرف رياض عبدالحميد حسن، رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا سابقا، وتتسلمه ابنته مروة.