القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
مصر
الأحد 29/أبريل/2018 - 04:13 ص

اليوم.. «السيسى» يكرم 12 من قدامى العمل النقابى فى عيد العمال

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
دعاء جابر
dostor.org/2148100

يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطابا مهما شاملا في الاحتفال بعيد العمال، اليوم الأحد، يتناول فيه كافة القضايا الوطنية محليا وخارجيا.

ويشهد الاحتفال كبار رجال الدولة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ورؤساء الأحزاب السياسية، وعدد من نواب مجلس النواب.

ويبدأ الاحتفال بتلاوة مباركة من آيات القرآن الكريم، ثم يلقي جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كلمة عمال مصر.

ويقدم المراغي، للرئيس السيسي هدية العمال في عيدهم، وهي عبارة عن كتاب كبير مصنوع من المعادن، ومزين بالذهب يحمل اسم «حكاية وطن».

ويلقي محمد سعفان وزير القوى العاملة، كلمته في هذه المناسبة، وبعدها يتفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم 12 من قدامي العمل النقابي بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، تقديرا لجهودهم المخلصة لخدمة العمال، ودعم قضايا الوطن.

ويسلم الرئيس نوط الامتياز لاثنين من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة، ثم يلقي خطابه التاريخي الهام، كما يكرم 12 آخرون والمكرمون هم:
محمد السيد مرسي الأمين العام ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، ووكيل مجلس الشورى عن العمال والفلاحين الأسبق.
محمد قطب إبراهيم نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة دار التعاون سابقا.
سعيد ربيع عضو مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج، ورئيس الاتحاد المحلي لعمال محافظة الشرقية سابقا.
محمود محمد محمد عرفة نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بجامعة حلوان سابقا.
السيد عرفة يوسف نائب رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة والري والثروة الحيوانية والمائية، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالإصلاح الزراعي بالدقهلية.
سناء زايد سامي نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، ومؤسسي اللجنة النقابية للعاملين بالبنك العربي الإفريقي سابقا، وهي الآن سفيرة النوايا الحسنة باتحاد العمال، والاتحاد الدولي للعمال العرب.
نبيل فاروق عبد الحميد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة التعاون، ونائب رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، وعضوا بالمجلس الأعلى للصحافة سابقا.
محمد حافظ محمد نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، والأمين العام للاتحاد المحلي لعمال محافظة الإسكندرية.
طلعت أحمد عبد الله وكيل النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية سابقا.
محمد الشاذلي عباس الأمين العام الأسبق للنقابة العامة للبترول.

أما الذين سيكرمهم الرئيس السيسي بمنحهم نوط الامتياز هما: منى وهبة علي الدين محمد، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، واسم المرحوم أشرف رياض عبدالحميد حسن، رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا سابقا، وتتسلمه ابنته مروة.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار

منذ 3 أيام

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين

منذ 3 أيام

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء

منذ 4 أيام

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار

منذ 4 أيام

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

الآن

خاص.. تامر حسني يصور كليبه الجديد في ورشة بالكيت كات

هنا القاهرة.. هل تتحوّل «وسط البلد» إلى منطقة جذب سياحي عالمية؟ (تفاعلي)

عمرو أديب لـ«البرلمان»: «مين اللي غرقنا؟»(فيديو)

جيش الاحتلال يختطف مواطنة لبنانية عند الخط الحدودي

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

صحيفة تكشف رفض نادِ سعودي ضم «صلاح» مقابل 175 ألف دولار

«حماس»: «خلية الحمدالله» خططت لاستهداف الوفد المصري في غزة

ألبومات الصور

ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يكرم هانى شاكر فى حفل شرم الشيخ

«أنا لابس ومش لابس».. 5 بناطيل أثارت جدلًا في مصر (صور)

بروفة عرض القفز بالمظلات في الأهرامات

نجم الساعة

مدد يا أسد الصعيد.. مليونا مريد على موعد مع الله فى الليلة الكبيرة لـ«مولد القنائى»

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

صحيفة تكشف رفض نادِ سعودي ضم «صلاح» مقابل 175 ألف دولار

«حماس»: «خلية الحمدالله» خططت لاستهداف الوفد المصري في غزة

كشكول

جامعة الأزهر تُنظم مؤتمرًا علميًّا لبحث تحديات الطب

"تعليم المنوفية" تبحث تنفيذ خطة جديدة بمدارسها

جامعة الفيوم: وضعنا قواعد خاصة لمراعاة صيام الطلاب خلال الامتحانات

تعليم الوادي الجديد: لم تصلنا أى شكوى من امتحانات النقل

"شيحة": لم ننتهِ من دراسة خطة إصلاح التعليم

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

سفير فلسطيني: انعقاد المجلس الوطني يؤكد التفاف الشعب الفلسطيني

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين ومراكبهم في غزة

مسؤول بالجهاد: صوافطة مفصول من الحركة منذ عام 2007

منوعات

كل ما تريد معرفته عن «الجاثوم».. شبح النوم الأسطورى

بيل جيتس يحذر من وباء عالمي قاتل.. ويتبرع بـ12 مليون دولار لاكتشاف مصل

عرض فيلمي «ضباب مومباي» و«ويندي» في أول أيام ملتقى أولادنا

ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads