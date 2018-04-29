اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الخامس للاقتصاد الرقمى

تنطلق، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر السنوي الخامس للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام لغرف التجارية تحت عنوان «الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات – واقع جديد» TECH INVEST 2، والذي يعقد تحت رعاية وحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وكشف المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، النقاب عن أبرز جلسات المؤتمر الذي يعقد برعاية بلاتينية من شركة Visa،Fawry، ورعاية ذهبية من كل من بنك QNB، Vmere-Vas-، سيسكو TPC، Sico صاحبة العلامة التجارية لأول محمول مصري، شركة e-finance.



وتتناول الجلسات التي يشارك فيها قرابة 800 متخصص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصانعي ومتخذي القرار في مجتمع المال والأعمال، عددًا من الموضوعات المهمة.