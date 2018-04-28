عز الدين نجيب.. مروّض الكتابة بالريشة (بروفايل)

مكتبة والده مدرس اللغة العربية الغنية بنماذج من الآداب الكلاسيكية كانت كافية أن تمده في طفولته بالصور والطاقة الإبداعية منذ أن كان طفلًا بمنزله قرية مشتول السوق، إحدى قرى محافظة الشرقية في دلتا مصر، حيث مثّلت حافزًا للكثير من أعماله التشكيلية والأدبية لاحقًا.



منذ أن تخرّج عز الدين نجيب في كلية الفنون الجميلة عام 1962 اتجه لكتابة القصة فكانت أيام العز أولى مجموعاته القصصية، وكانت تدور حول حكايات الساقية وجلسات السمر قرب الترع، أعقبها بست سنوات صدور مجموعته القصصية الثانية عام 1968 تحت عنوان «المثلث الفيروزي»، وفي 1975 صدرت له مجموعته القصصية الثالثة بعنوان «أغنية الدمية» تم نشرها في دمشق، ثم أعيد نشرها في القاهرة تحت الاسم نفسه مع إضافة قصص أخرى مثل «عيش وملح، ومشهد من وراء السور».



وعن اتجاهه للرسم لاحقًا، يرى عز الدين نجيب، أن اللوحة انتصرت على الكتابة الأدبية بعد أن انحاز لها لينهي الصراع بين الكتابة واللوحة، الذي كان يدفعه كل منهما في اتجاه مختلف، حسب تصريحاته في إحدي اللقاءات الصحفية، وإن كان يري أن ممارسته النقد الفني في ذلك الوقت أشبه نسبيًا فيما يخص الكتابة عمومًا، ومد حبل التواصل مع الأدب من جديد، كما أنه يعكف الآن على كتابة رواية، لعلها تظهر للنور خلال الأشهر المقبلة، وهي المرة الأولى التي يخوض فيها تجربة الكتابة الروائية.



«العيش والحلم» عنوان آخر معارضه، والذي افتتحه بدار الأوبرا المصرية، خلال الشهر الماضي، حيث قدم الفنان الإنسان بملامحه المادية فى أغلب اللوحات لبحث المشاعر الإنسانية واستدعاء صور واقعية من الماضى البعيد، كما استعاد رحيق العيش في أماكن منسية فى القرى والواحات والصحارى طالما بحث فيها عن عبقرية مكان، وهي الصور التي استدعاها من مخيلته التي ارتبطتُ جيدًا منذ طفولته بالأماكن، فكل مكان وكل منطقة وكل شارع أو حارة كان لها ذكرى خاصة، ترجمها ذهنه فيما بعد إلى مجموعة من الصور في لوحاته.



القاص والناقد التشكيلي والروائي عز الدين نجيب، تحتفي به لجنة الحريات بالنقابة العامة لاتحاد كُتَّاب مصر برئاسة الشاعر علاء عبد الهادى، في الخامسة من مساء غدٍ الأحد بالقاعة الرئيسية بمبنى نقابة اتحاد الكتاب بالزمالك، حيث سيتم تكريمه ضمن فعاليات ندوة تحت عنوان «الحُريَّات والتنوع الثقافى»، بحضور رئيس لجنة شعبة الحريات الشاعر عبدالناصر الجوهرى، ومقرر اللجنة الدكتور حسام عقل، وأعضاء اللجنة الدكتور مصطفى عبدالغنى، والدكتور حاتم الجوهرى.



وتستضيف الندوة الكاتب أحمد بهاء الدين شعبان، والممثل والمخرج أحمد صادق، والفنانة التشكيلية نهال وهبى، والدكتورة عزيزة بدر، وتتخلل الندوة فواصل موسيقية وشعرية، ويدير الندوة الدكتور حسام عقل.