غدًا.. بدء التعاقد مع مضارب الأرز لتوريد 35 ألف طن أرز تمويني

قال رئيس شعبة الأرز، بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، الدكتور رجب شحاتة، إن الاجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور علاء فهمي، أسفر عن بداية التعاقد مع مضارب الأرز والشركات العاملة في نفس المجال على توريد ما يقرب من 35 ألف طن أرز تمويني بسعر 6300 جنيه للطن اعتبار من غدٍ الأحد.



وأضاف شحاتة، في تصريحات صحفية، أنه يباع لحاملي البطاقات التموينية بسعر 6500 قرش حتى بداية المحصول الجديد، مضيفا أنه لا يوجد أى مشاكل على الإطلاق في سلعة الأرز من حيث توافرها في الأسواق الحرة بسعر يتراوح ما بين 6000 جنيه و9000 جنيه للطن.

وأشار إلى أن مضارب القطاع الخاص لن تتردد يوما عن توفير سلعة الأرز للمواطن المصري من حاملي البطاقات التموينية، مهما كلفها من خسائر نظرا لأن ذلك يعد واجبا وطنيا.