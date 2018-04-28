تعرف على طرق الوقاية من مرض الدرن

قال الدكتور عصام المغازي رئيس الجمعية المصرية العامة لمكافحة التدخين والدرن، إن أهم طرق الوقاية من المرض تتمثل في اكتشاف وعلاج الحالات الإيجابية، لأنها مصدر العدوى، والكشف الطبي المبكر عند الشعور بالكحة لمدة أكثر من أسبوعين، والتطعيم المبكر بلقاح البي سي جي بالنسبة للأطفال حديثي الولادة.



وأضاف أنه من طرق الوقاية أيضا تتمثل في الكشف على المخالطين لمريض الدرن، والعادات الصحية السليمة مثل عدم البصق على الأرض أو العطس في وجه الآخرين.



وأضاف المغازي أن مصر حققت نجاحًا ملحوظًا في مجال مكافحة الدرن، وانخفضت نسبة الإصابة بالدرن أي عدد المرضى الجدد الذين يصابون سنويا من 34 حالة لكل 100.000 من السكان عام 1990 إلى 15 لكل 100.000 من السكان حاليا أي ما يقرب من 14 ألف مريض جديد سنويا.



وأضاف أن نتائج علاج مرضى الدرن حققت نسبة نجاح بلغت 87% ما يعطي الأمل في إمكانية القضاء على هذا المرض تماما بمصر.