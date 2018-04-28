جونسون سيرليف: على المتخاذلين عن الديمقراطية الاستجابة للتغيير

قالت رئيسة ليبيريا السابقة «إيلين جونسون سيرليف» اليوم، إن القادة الأفارقة الذين يقاومون التحول الديمقراطي عليهم أن ينصاعوا لدعوات مواطنيهم بالتغيير.



وجاءت تصريحاتها بعد أن تلقت جائزة تهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد في القارة.



ودون أن تحدد دولا أو قادة بعينهم أشارت جونسون سيرليف إلى الدول المتخاذلة في المنطقة التي يقطنها مليار نسمة التي لا تفي بالتحول الديمقراطي.



وقالت بعد أن تسلمت الجائزة في العاصمة الرواندية كيجالي: «مواطنوهم يدعونهم للتغيير ولا أعتقد أن بمقدورهم الاستمرار في مقاومة أو رفض الدعوة للتغيير».