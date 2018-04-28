محافظ القليوبية: توريد 44 ألف طن قمح للصوامع والشون

أعلن محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، انتظام سير عملية توريد القمح للصوامع والشون بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي كمية القمح المورد موسم 2018 حتى اليوم بلغت 44 ألف طن.



وأكد المحافظ - في بيان اليوم السبت- أنه تم إعداد خطة متكاملة موضح بها المساحات المنزرعة قمحا لكل قرية ومركز وربطها على الشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لاستقبال القمح طبقا لطاقتها الاستيعابية لإحكام السيطرة والرقابة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على القمح المورد، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والتموين والصوامع والمطاحن والرقابة الإدارية.



وأوضح أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام 9 صوامع وشونة مطورة حكومية سعتها التخزينية 167 ألف طن تكفي لاحتياجات المحافظة من القمح، لافتا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة المحافظة 147 ألف فدان.



وناشد المحافظ، المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث مشاكل، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.