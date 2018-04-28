أروى جودة «بألف وميه» على مسرح معهد الفنون

تقدّم الفنانة أروى جودة، والتي تقدم شخصية أصداف خلال مسلسلها الجديد "أهو ده اللي صار"، أغنية تحمل عنوان بألف وميه في شكل ديو غنائي مع الفنان علي الطيب على مسرح معهد الفنون المسرحية بالهرم.



الأغنية تحمل كلمات كوميدية توازي طبيعة الأغنيات التي قدمت خلال مطلع التسعينيات، وسيقوم بغنائها الثنائي على مسرح المعهد، بتواجد راقصتين بملابس الرقص قديمًا.



مسلسل "أهو دا اللى صار"، بطولة روبى وسوسن بدر ومحمد فراج وأحمد داود ومحمود البزاوى وألفت عمر ولاشينة لاشين ومنة بدر تيسير، وإخراج حاتم على.