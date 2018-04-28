سفير قطر بالعراق.. ذراع تميم لدعم الإرهاب وميليشيات إيران

كشفت رسائل جديدة مسربة نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، دور سفير قطر لدى العراق زايد بن سعيد الخيارين، في التفاوض مع جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة بالعراق لتحرير رهائن قطريين مقابل حوالي مليار دولار.



كان 25 قطريا بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة تعرضوا للاختطاف خلال رحلة صيد في العراق، وتم الإفراج عنهم في أبريل 2017، بعد دفع قطر مليار دولار لجماعات إرهابية مثل جبهة النصر وكتائب حزب الله العراقية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الايراني.



وفضحت الصحيفة الدور المشبوه لسفير قطر لدى العراق، حيث أظهرت الرسائل أن زايد بن سعيد، كان كبير المفاوضين في قضية تحرير الرهائن، وقال في إحدى الرسائل إن السوريين، وحزب الله بلبنان، وكتائب حزب الله في العراق، جميعهم يريدون المال.



ولم يكتف الخيارين بتقديم الأموال للجماعات الإرهابية بل شارك في تهجير السوريين من 4 بلدات هي مضايا والزبداني وكفريا والفوعة لخدمة مشروع إيران الجغرافي في المنطقة وتحقيق الهلال الشيعي بسوريا.



كما كشفت الرسائل المتبادلة بين السفير القطري و6 من الميليشيات والجماعات الإرهابية وحكومات أجنبية، طلب مبالغ ضخمة مقابل المساعدة في تحرير الرهائن، بالمخالفة لقواعد الدبلوماسية والقانون الدولي الذي يحظر التفاوض مع الجماعات الإرهابية ودفع الفديات للإرهابيين.



كان الخيارين سفير الدوحة لدى الأردن وعينه تميم بن حمد سفيرا لقطر لدى العراق في سبتمر 2015، بعد قطيعة دبلوماسية دامت 25 عاما، ليكون أداة للتواصل مع الميليشيات العراقية والإيرانية في بغداد ولمشاركة إيران في مشروعها التدميري للمنطقة الذي انكشف عقب مقاطعة الرباعي لقطر منذ يونيو 2017 بسبب دعمها للإرهاب وعلاقتها بطهران وتركيا التخريبية.