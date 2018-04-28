نائب يطالب «الصحة» بإدراج الزومبي إلى قائمة المواد المخدرة

التقى النائب أشرف جمال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وزير الصحة الدكتور أحمد عمادالدين راضي؛ لبحث إدراج بعض المواد المخدرة المعروفة بـ"مخدرات الزومبي"، إلى قائمة المواد المخدرة التي يحاسب عليها القانون.



وأكد جمال، تشكيل وزير الصحة لجنة لحصر المواد غير المدرجة لإصدار قرارات بشأنها.



وأضاف أنه كان قد تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزراء الصحة، الداخلية والتضامن الاجتماعي، بشأن إدراج بعض المواد المخدرة التي لا تقل خطورة عن الكوكايين، ضمن المواد المخدرة التي يحاسب عليها القانون سواء بتداولها وتعاطيها، وعمل حملات توعية بخطورة هذه المواد بين الشباب.



وتابع عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون لحماية المستهلك للقضاء على المافيا التي تضر السوق المصرية وتمرير بعض المنتجات الغذائية التي تمثل خطورة على صحة المواطنين، واليوم يضع قضية إضافة بعض المواد المخدرة نظرا لخطورتها على متعاطيها، ضمن أولوياته للحفاظ على صحة وسلامة المواطن.