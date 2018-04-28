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الثقافة
السبت 28/أبريل/2018 - 09:23 م

الصالون الثقافي بالإذاعة يحتفي بالشاعر محمد علي عزب

الشاعر محمد علي عزب
الشاعر محمد علي عزب
حاتم السروي
dostor.org/2148071

تقدم إذاعة البرنامج الثقافي، في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، حلقة جديدة من برنامج الصالون الثقافي حيث تتم مناقشة ديوان شعر العامية "ملامح بتكره البراويز" للشاعر محمد علي عزب، ويشارك في التعليق وتقديم الرؤية النقدية كل من الكاتب حسن حلمي عبدالغني، والروائي الدكتور عصام حسين عبدالرحمن.

يعد البرنامج ويقدمه الإعلامي والناقد معتز العجمي، ويهتم الصالون الثقافي بتقديم الموضوعات المتنوعة في الأدب والفكر والثقافة العالمية كما يعنى بتقديم الأصوات الأدبية والنقدية الجديدة.

وبدأت أولى حلقاته منذ ثماني سنوات وتحديدًا في يناير 2010 وكان البرنامج سباقًا في إلقاء الضوء على أحدث الأعمال الأدبية التي تميزت بتقديم الجديد والمختلف على مستوى الشكل والمضمون.

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