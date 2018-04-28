«التموين»: طحن الأقماح المحلية المخلوطة بمياه الأمطار

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريا رقم ٨ لسنة ٢٠١٨، بتاريخ اليوم، خاص طحن الأقماح المشونة في الشون المكشوفة بعد خلطها بمياه الأمطار، نظرا للظروف المناخية التي مرت بها البلاد خلال الأيام الماضية.



وأوضح أن القرار يأتي تلافيا للأضرار الناتجة عن خلط الأقماح المحلية بمياه الأمطار التي انحصرت في 12 شونة بمحافظة الشرقية وثلاث شون بمحافظة الفيوم، حرصا على سلامة الأقماح التي تقدر بـ٤٨٧٣٩.٧٠٩ طن لمحافظة الشرقية و٢٧٨٦.٧٧٨ طن بمحافظة الفيوم.



ووجه القرار الوزاري شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسحب كميات الأقماح - المشار إليها - وطحنها بنسبة ١٠٠% قمح محلي.



ونص القرار الوزاري على إخطار لجنة البرامج بهذه الكميات لخصمها من الكميات المحددة لهذه الشركات في البرنامج التنفيذي لصرف الأقماح للمطاحن.