رئيس أكاديمية الفنون تشارك في مؤتمر الإبداع والابتكار

طارت، السبت، الدكتورة أحلام يونس، رئيس أكاديمية الفنون إلى الإسكندرية بناءً على الدعوة التي وجهت إليها للمشاركة كرئيس مؤتمر الإبداع والابتكار والتنمية في العمارة والتراث والفنون والآداب الذي تقيمه مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية والابتكار مع الأكاديمية الدولية للعلوم بلبنان.



في الوقت نفسه، شاركت رئيس أكاديمية الفنون بكلمة حول مستقبل حضارات وثقافات الوطن العربي ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.