الجزائر تتوقع حصادًا زراعيًا كبيرًا العام الجاري

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، إن الجزائر تتوقع حصادا زراعيا كبيرا هذا العام بعد هطول وفير للأمطار وإنها تخطط لتقليص مشترياتها من الشعير والقمح الصلد بشدة في عام 2020.



وقال نور الدين عمراني، مسئول في وزارة الزراعة، إن وفرة مياه الأمطار في شرق وغرب ووسط البلاد تسمح بحصاد كبير هذا العام.



وبلغ حجم إنتاج الجزائر من الحبوب 3.5 مليون طن في عام 2017 ارتفاعا من 3.4 مليون طن في 2016، لكنه يقل عن أربعة ملايين طن في العام السابق.



وقُدرت فاتورة الواردات في عام 2017 بنحو 2.7 مليار دولار.



وقال عمراني إن الجزائر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الشعير وستنتج 90 بالمئة من حاجاتها من القمح الصلد بحلول عام 2020.



وتقدر المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الحبوب في الجزائر بنحو 3.5 مليون هكتار، ويبلغ متوسط الإنتاج 17 قنطارا للهكتار وفقا للبيانات الرسمية.