القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
اقتصاد
السبت 28/أبريل/2018 - 09:20 م

الجزائر تتوقع حصادًا زراعيًا كبيرًا العام الجاري

الجزائر تتوقع حصادًا
dostor.org/2148066

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، إن الجزائر تتوقع حصادا زراعيا كبيرا هذا العام بعد هطول وفير للأمطار وإنها تخطط لتقليص مشترياتها من الشعير والقمح الصلد بشدة في عام 2020.

وقال نور الدين عمراني، مسئول في وزارة الزراعة، إن وفرة مياه الأمطار في شرق وغرب ووسط البلاد تسمح بحصاد كبير هذا العام.

وبلغ حجم إنتاج الجزائر من الحبوب 3.5 مليون طن في عام 2017 ارتفاعا من 3.4 مليون طن في 2016، لكنه يقل عن أربعة ملايين طن في العام السابق.

وقُدرت فاتورة الواردات في عام 2017 بنحو 2.7 مليار دولار.

وقال عمراني إن الجزائر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الشعير وستنتج 90 بالمئة من حاجاتها من القمح الصلد بحلول عام 2020.

وتقدر المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الحبوب في الجزائر بنحو 3.5 مليون هكتار، ويبلغ متوسط الإنتاج 17 قنطارا للهكتار وفقا للبيانات الرسمية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

‏6 ملفات على طاولة «لودريان» فى زيارته إلى القاهرة.. غدا

فيديو.. برنامج «الطبّاخ» على قناة «الدستور» في رمضان.. انتظرونا

ماكرون يزور أستراليا لبحث تعزيز التعاون التجارى والدفاعي

مرتضى يعد لاعبي الزمالك بـ«مفاجأة» حال الفوز بكأس مصر

الأكثر قراءة

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

«حماس»: «خلية الحمدالله» خططت لاستهداف الوفد المصري في غزة

صحيفة تكشف رفض نادِ سعودي ضم «صلاح» مقابل 175 ألف دولار

ألبومات الصور

بروفة عرض القفز بالمظلات في الأهرامات

بالصور.. مسابقات لطلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا

وزير الأوقاف في ضيافة حزب الوفد

نجوم الساحرة المستديرة فى زفاف أحمد المرغنى

نجم الساعة

مدد يا أسد الصعيد.. مليونا مريد على موعد مع الله فى الليلة الكبيرة لـ«مولد القنائى»

الأكثر قراءة

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

«حماس»: «خلية الحمدالله» خططت لاستهداف الوفد المصري في غزة

صحيفة تكشف رفض نادِ سعودي ضم «صلاح» مقابل 175 ألف دولار

كشكول

"شيحة": لم ننتهِ من دراسة خطة إصلاح التعليم

"التداوي" يطمئن على معلمات حادث بور سعيد

"فك العقدة" مشروع تخرج لطلاب "آداب حلوان" للتوعية بالصحة النفسية

ننشر صور فرع جامعة القاهرة الدولي قبل افتتاحه

مهرجان الأزهر: لا عداء مع الفن والإبداع الهادف

الأمصار

الخارجية الأمريكية تنشر تغريدة بشأن السعودية

وكالة الأنباء اللبنانية: جيش الاحتلال اختطف مواطنة عند الخط الحدودي

وكالة الأنباء اللبنانية: قوات من جيش الاحتلال تختطف مواطنة لبنانية عند الخط الحدودي

مخرج أمريكي: واشنطن وداعش وإسرائيل دمروا الشرق الأوسط

مجرم يغتصب شرطية بريطانية أثناء محاولتها توقيفه

منوعات

عرض فيلمي «ضباب مومباي» و«ويندي» في أول أيام ملتقى أولادنا

النتائج النهائية لبطولة الجمهورية للرماية.. و«قرني» مفاجأة المنافسات

يهودي يغنّي لأم كلثوم على «فيس بوك»

ads
ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads