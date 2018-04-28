المشد: تقرير من «صحة النواب» حول زيارة البحر الأحمر

شارك سامي المشد، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة السادات بالمنوفية، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في زيارة اللجنة إلى محافظة البحر الأحمر.



وقال المشد، إن اللجنة تفقدت اليوم مستشفى الغردقة، مؤكدًا أنه ينقصها العديد من الإمكانيات، حيث إن المبنى متهالك والمستشفى تحتاج إلى أطباء وممرضين لتليق بمدينة الغردقة كمدينة سياحية.



وأضاف نائب المصريين الأحرار أن لجنة الصحة ستقوم بإعداد تقرير بعد العودة إلى القاهرة، لتقديمه إلى مجلس النواب ومناقشته لاتخاذ اللازم فيما يخص مستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة البحر الأحمر.