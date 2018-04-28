«النواب»: الهجرة غير الشرعية من القضايا المُلحّة

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الهجرة غير الشرعية أصبحت من القضايا المُلحّة خلال السنوات الأخيرة نتيجة الحروب والاضطرابات السياسية والاقتصادية في بعض بلدان العالم، التي تعاني من نزوح المواطنين منها؛ حفاظًا على أرواحهم.



وأضاف عبدالعال، خلال كلمته على هامش أعمال القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة في القاهرة، أن الملايين من البشر يهاجرون من بلادهم بحثًا عن الأمن والأمان بعد أن أصبحت حياتهم مهددة في بلدانهم.