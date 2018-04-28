القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
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السبت 28/أبريل/2018 - 08:50 م

«النواب»: الهجرة غير الشرعية من القضايا المُلحّة

علي عبدالعال
علي عبدالعال
كريمة أبو زيد
dostor.org/2148038

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الهجرة غير الشرعية أصبحت من القضايا المُلحّة خلال السنوات الأخيرة نتيجة الحروب والاضطرابات السياسية والاقتصادية في بعض بلدان العالم، التي تعاني من نزوح المواطنين منها؛ حفاظًا على أرواحهم.

وأضاف عبدالعال، خلال كلمته على هامش أعمال القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة في القاهرة، أن الملايين من البشر يهاجرون من بلادهم بحثًا عن الأمن والأمان بعد أن أصبحت حياتهم مهددة في بلدانهم.

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