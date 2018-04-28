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السبت 28/أبريل/2018 - 08:49 م

الفدية.. سلاح قطر السري لدعم الجماعات الإرهابية وميليشيات إيران

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2148037

كشفت رسائل مسربة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم، السبت، تورط النظام القطري في تمويل عدة تنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة لتحرير رهائن قطريين، من بينهم أفراد بالأسرة الحاكمة، مخالفًا بذلك القوانين الدولية التى ترفض دفع فدية للجماعات الإرهابية لدور هذا الأمر في تقديم التمويل اللازم لهذه التنظمات لزيادة نشاطها المعادي للإنسانية وليس منطقة أو بلدا واحدا فقط.

وأظهرت الرسائل النصية التي نشرتها الصحيفة أن قطر دفعت المبالغ لعدد من الميليشيات والجماعات الإرهابية سواء في سوريا أو العراق أو إيران.

وكشفت الرسائل أن ستة من الميليشيات والحكومات الأجنبية، تحركت للضغط على قطر بهدف الحصول على المال من الدوحة، مقابل المساعدة لتحرير رهائن اختطفتهم ميليشيا عراقية عام 2015، وتم الإفراج عنهم في أبريل2017.

وأظهرت الوثائق تورط قطر في تمويل ودعم الإرهاب عن طريق الفدية، رغم علمها بمعاقبة القانون الدولي على هذا الأمر، حيث وافقت على دفع ما يقرب من مليار دولار، للإفراج عن 9 أفراد من الأسرة الحاكمة و16 مواطنا آخرين تعرضوا للاختطاف في العراق.

وأكدت الرسائل المتبادلة بين المسئولين القطريين والإرهابين التي نشرتها الصحيفة، أنه في صفقة تحرير الرهائن، تم دفع 150 مليون دولار نقدا فقط للأشخاص والجماعات الذين لعبوا دور الوساطة وهم مدرجون منذ مدة طويلة على قوائم الإرهاب.

وضمت الأطراف الوسيطة الحرس الثوري الإيراني، وكتائب حزب الله العراقية، بالإضافة إلى جماعة عسكرية متورطة في هجمات دامية ضد القوات الأمريكية في العراق، بخلاف جبهة النصرة السورية وتنظيم سوري آخر، وحزب الله اللبناني.

وأكدت الصحيفة أنه نتيجة لتعدد الوسطاء ارتفع المبلغ المطلوب للإفراج عن الرهائن إلى مليار دولار، وحصل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، على 50 مليون دولار.

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