«mbc»: أعدنا النظر في تكلفة أعمال شهر رمضان

قال محمد عبد المتعال رئيس قناة «mbc مصر» إن كل الأعمال الدرامية أتاحها المنتجين أمام مسئولي القناة، لكن كان هناك قرارا اتخذته المجموعة منذ العام الماضي بإعادة النظر في تكلفة أعمال شهر رمضان، خاصه بعد أن عجزت أعمال العام الماضي عن تغطية تكاليف شرائها، على مستوى كافة القنوات.



وقال عبد المتعال إن تغيير استراتيجية المجموعة لن يكون عائقا أمام ثقتهم في المنافسة مع بقية القنوات خلال شهر رمضان.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده قناة «mbc مصر» للإعلان عن أعمال شهر رمضان.