الرحلة..حكايات مرضى نفسيين يهربون إلى بيروت



بأحداث تشويقية غامضة، ما بين الأكشن والرعب والدراما، يقضى صناع مسلسل «الرحلة» ما يزيد على ١٢ ساعة يوميًا بين ديكورات التصوير للانتهاء من إنجاز ٢٠ حلقة ‏من العمل قبل حلول شهر رمضان، تمهيدا لعرضها على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.‏

المسلسل من نوعية الأعمال الدرامية النفسية، ويؤدى دور البطولة فيه الفنان السورى باسل الخياط، بجانب ريهام عبدالغفور، وحنان مطاوع، ومى سليم، ووليد فواز، ‏ومحمود حجازى، وإسلام جمال، ومحمد مهران، قصة نور الشيشكلى، وسيناريو وحوار عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج حسام على.‏





ريهام عبدالغفور محبوسة لا ترى الشارع.. وحنان مطاوع مريضة سرطان مهووسة ‏بالجديد فى عالم الموضة والأزياء





تدور أحداث المسلسل حول مجموعة أشخاص، شاءت الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة طائرة تحمل الرقم ٧١٠، متجهة من بيروت إلى القاهرة، وركاب هذه الرحلة ليسوا طبيعيين بل هم فى الحقيقة ‏مرضى نفسيون لكن بدرجات متفاوتة، فكل واحد منهم يخفى مرضه ويكتم سره، ولكن تتلاقى خطوط حكاياتهم ضمن حبكة بوليسية تشويقية. بنداء إقلاع الرحلة من مطار بيروت إلى القاهرة، تبدأ أحداث ‏الحلقة الأولى من المسلسل، ونشاهد عددا من الشخصيات، لا يعرف أحد منهم الآخر. بعد الإقلاع بدقائق، يفاجأ الركاب ببلاغ عن عطل قد يحدث فى الطائرة، وتعود أحداث العمل بطريقة «الفلاش باك» ‏ليسرد كل راكب قصته وحكايته بشكل مختلف، وماذا حدث لهم، وتبدأ الحكايات بقصة حنان مطاوع، إلى أن تنتهى بمفاجأة. يعود الجميع لماضيهم الذى فروا منه هاربين إلى بيروت من أجل تغيير مسار ‏حياتهم، خاصة حالتهم النفسية التى بدأت تتأثر بما حولها، ليظهر لهم الطبيب المعالج والمتسبب فى كل هذا. ‏

من جهتها، قالت الفنانة ريهام عبدالغفور إنها تراهن على دورها فى «الرحلة»، لأنها تظهر بشخصية مختلفة تماما عن الأدوار التى لعبتها من قبل، مؤكدة أن قصة المسلسل جديدة، ولا تشبه فكرة أى ‏عمل درامى سيعرض معه خلال الماراثون الدرامى فى رمضان. وأوضحت «ريهام» أنها تلعب دور «رانيا»، الفتاة التى تعانى مرضًا نفسيًا، وتظل محبوسة، لعدة سنوات لا ترى فيها الشارع، مشيرة إلى ‏أن الجمهور سيفاجأ بشخصيتها خلال أحداث العمل، عندما تتمرد وتخرج إلى الحياة وتتعامل مع الناس فتتلقى الكثير من الصدمات. دولفتت إلى أنها انجذبت للمشاركة فى المسلسل من اللحظة الأولى ‏لعرضه عليها، معتبرة أن التعامل مع فريق عمل جديد ومميز، ووجود سيناريو مميز وراء قبولها الدور. وكشفت «ريهام» أن كواليس العمل تتميز بالتفاهم وخفة الدم، وأن كل فنان يساعد الآخر، لكن عندما ‏يقف الجميع أمام الكاميرا فإن التركيز يكون سيد الموقف خلال تصوير المشاهد، لأن العمل ليس سهلًا كما يعتقد البعض، وهو الأمر الذى يميزه عن غيره من الأعمال التى من المقرر عرضها فى موسم ‏رمضان.‏

وذكرت الفنانة حنان مطاوع أن السيناريو هو أول ما دفعها للمشاركة فى المسلسل، مشيدة بطريقة الكتابة والفكرة الجديدة التى تجعله مختلفا عن باقى الأعمال التى تناولت المرض النفسى. وقالت «حنان» ‏إنها ستفاجئ جمهورها بدورها فى «الرحلة»، الذى تجسد فيه شخصية «كريمة»، وهى فتاة تنشغل بكل جديد فى عالم الموضة والأزياء. وشرحت تفاصيل دورها، قائلة: «بعد أن تشاهد كريمة إعلانا عن ‏مسابقة لملكات الجمال تقرر أن تجرى عملية تجميل لتحسن من شكلها، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، عندما تكشف الفحوصات الطبية عن أنها مصابة بمرض السرطان، فتتحول الأحداث لتبدأ فى ‏صراع مع المرض ومرحلة العلاج».‏





باسل الخياط طبيب يَقتُل بـ«الحقن الكيميائى».. ومى سليم مُخادعة





يلعب باسل الخياط شخصية «الدكتور أسامة»، الذى يحمل دكتوراه فى الكيمياء، ويُصاب بمرض نفسى نتيجة لحادث تعرض له فى الصغر أثّر عليه فى مرحلة الشباب، وبالتالى يؤثر على كل من حوله، ‏خصوصا أسرته التى تتكون من زوجته وابنه. ‏

ويبدو «أسامة» على متن الطائرة شخصًا طبيعيًا لكنه أخطرهم وأشدهم مرضًا، وهو متزوج من «رانيا» التى تجسد دورها الفنانة ريهام عبدالغفور، التى تُصاب بمرض نفسى بسبب معاملته لها.‏

ويمارس هذا الطبيب الإجرام بشكل مختلف ومميز، إذ يقدم خلال الأحداث على قتل العديد من الشخصيات بطريقة سرية وجديدة عما تعود عليه الجمهور، من خلال الحقن بمركب كيميائى لا يظهر إلا فى ‏التشريح فقط. وتكشف الحلقات عن سبب وصول «أسامة» لهذه الدرجة من المرض والإجرام، بسبب حادث تعرض له فى طفولته. أما الفنانة مى سليم فتجسد شخصية «سارة»، التى كانت تجمعها علاقة ‏جنسية بشاب، وعندما تطلب منه أن يتزوجها، يتخلى عنها ويتبرأ منها.‏

وبعد فترة تتزوج «سارة» من شاب آخر، يكتشف فى ليلة الزفاف أنها ليست عذراء، ويعرف علاقتها القديمة فيقع فى حيرة، قبل أن يستقر على أن يستكمل حياته معها، ولكنه ينتقم منها خلال الأحداث ‏على خداعها له، ما يصيبها بمرض نفسى يجعلها تفكر فى الانتحار أكثر من مرة.‏

وكشف الفنان محمد مهران عن أنه يلعب دور ضابط شرطة فى المسلسل، لافتا إلى أن هذه الشخصية ستساعده فى الخروج من أدوار «الشاب الطيب» التى اعتاده الجمهور فيها.‏

وأشاد «مهران» بمخرج العمل حسام على، الذى يعتبره من أفضل الموجودين على الساحة حاليا، مشيرا إلى «النص المختلف الذى يحمله السيناريو»، بجانب «التعاون مع عدد متميز من الفنانين». ‏وأضاف أن هناك جلسات عمل جمعته بالمخرج للوقوف على الخطوط النهائية للشخصية التى يقدمها، مع إضافة تغييرات بسيطة عليها لتظهر بشكل أفضل للجمهور.‏

وبين ٤ ديكورات أساسية، يجرى تصوير أحداث المسلسل فيها، الأول فى التجمع الخامس، والذى تواصل أسرة العمل التصوير به فى الوقت الحالى، وتجمع المشاهد باسل الخياط وريهام عبدالغفور. ثانى ‏الديكورات فى بيروت، وهو الأمر الذى استلزم من أسرة العمل السفر لنحو ١٠ أيام إلى لبنان لتصوير ما يقرب من ٢٠٪ من الأحداث، بالإضافة إلى أحد استديوهات «شبرا منت» وهو ديكور أساسى ‏للعمل، بجانب منطقة «الحزام الأخضر» أيضًا. ولمسابقة الزمن للحاق بالعرض فى رمضان، اضطر حسام على مخرج العمل لإنشاء وحدة تصوير أخرى لتنفيذ عدد من المشاهد الخارجية التى لا تتطلب ‏وجود الأبطال الأساسيين، والذين كانوا موجودين فى بيروت لتأدية مشاهد لهم هناك.‏

ويتولى هذه الوحدة مساعد المخرج، ولكن بشرط ألا ينفذ أى مشهد إلا بعد الرجوع إلى «على». وتغير اسم المسلسل مرتين قبل أن يستقر صناعه على «الرحلة»، ففى البداية وضعت المؤلفة نور ‏الشيشكلى، صاحبة القصة، اسم «الرحلة ٨٦٠»، ثم تغير إلى «الرحلة ٧١٠»، حتى استقر الحال على «الرحلة».‏



