أيتن عامر: أعشق العمل مع محمد رجب



انتهت الفنانة أيتن عامر من تصوير دورها فى الفيلم السينمائى «بيكيا»، وتنتظر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل، بعد أن حدد المنتج أحمد السبكى هذا الموسم موعدًا نهائيًا لعرضه. وقالت «أيتن»، ‏لـ«الدستور»، إنها تجسد شخصية فتاة تعمل فى الخردة والأجهزة القديمة «الروبابيكيا»، معبرة عن سعادتها بالعمل مع محمد رجب، الذى شاركت معه من قبل فى عدة أفلام، من بينها «سالم أبوأخته»، ‏مؤكدة أنها تعشق العمل معه. «بيكيا» يشارك فى بطولته محمد لطفى، المطربة الشعبية بوسى، أحمد حلاوة، سامية الطرابلسى، بدرية طلبة، وشيماء سيف، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد ‏حمدى.‏



