أحمد عز فى أسوان لتصوير «أبوعمر المصرى»‏



يواصل النجم أحمد عز تصوير مشاهد مسلسله الجديد «أبوعمر المصرى» فى محافظة أسوان، لمدة أسبوع، يعود بعدها إلى القاهرة لتصوير باقى المشاهد المتبقية بالمسلسل.‏

وكشفت مصادر لـ«الدستور»، عن أن «عز» بالتنسيق مع المخرج الشاب أحمد خالد موسى، اختارا محافظة أسوان كبديلة لدولة السودان، بعد تعثر التصوير هناك، بسبب التصاريح وطول فترة ‏استخراجها. ويسعى «عز» للانتهاء من التصوير، حتى يلحق العمل بالسباق الرمضانى المقبل. «أبوعمر المصرى» قصة عزالدين شكرى، تأليف مريم نعوم، وإنتاج طارق الجناينى، ويشارك فى بطولته ‏إيمان العاصى وأروى جودة، والجزائرية أمل بوشوشة.‏



