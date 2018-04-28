السبت 28/أبريل/2018 - 08:40 م
أحمد عز فى أسوان لتصوير «أبوعمر المصرى»
حسين الجندى
dostor.org/2148023
يواصل النجم أحمد عز تصوير مشاهد مسلسله الجديد «أبوعمر المصرى» فى محافظة أسوان، لمدة أسبوع، يعود بعدها إلى القاهرة لتصوير باقى المشاهد المتبقية بالمسلسل.
وكشفت مصادر لـ«الدستور»، عن أن «عز» بالتنسيق مع المخرج الشاب أحمد خالد موسى، اختارا محافظة أسوان كبديلة لدولة السودان، بعد تعثر التصوير هناك، بسبب التصاريح وطول فترة استخراجها. ويسعى «عز» للانتهاء من التصوير، حتى يلحق العمل بالسباق الرمضانى المقبل. «أبوعمر المصرى» قصة عزالدين شكرى، تأليف مريم نعوم، وإنتاج طارق الجناينى، ويشارك فى بطولته إيمان العاصى وأروى جودة، والجزائرية أمل بوشوشة.