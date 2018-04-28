مقتل عشرات الحوثيين بينهم قياديان في غارة للتحالف على صنعاء

قُتل عشرات المتمردين الحوثيين، بينهم قياديان، في غارة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية على العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب ما أوردت وسائل إعلام السبت، وذلك بعد بضعة أيام من غارة مماثلة أسفرت عن مقتل أكبر مسؤول سياسي لدى المتمردين.



وجاءت الغارة الجديدة قبل ساعات من تشييع صالح علي الصماد رئيس "المجلس السياسي" السلطة العليا في التمرد الحوثي في صنعاء بعد مقتله في 19 أبريل الحالي في غارة اعلن التحالف العربي مسؤوليته عنها في الحديدة (غرب).



وتعكس هذه الغارات التي تشكل ضربات قاسية للحوثيين عزم السعودية على إعطاء أولوية للحل العسكري في اليمن، بحسب خبراء.



من جانبها، أوردت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أن قياديين اثنين على الأقل بين القتلى.

