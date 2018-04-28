‏6 ملفات على طاولة «لودريان» فى زيارته إلى القاهرة.. غدا

تتضمن تعزيز الشراكة الاقتصادية.. صفقات التسليح.. والحل السياسى فى ليبيا





يُجرى وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، غدا الأحد، زيارة إلى مصر، يلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وسبل دعم التعاون وتعزيز ‏العلاقات المصرية- الفرنسية.‏

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان، أن الزيارة تتضمن بجانب لقاء الرئيس السيسى، لقاء كل من وزير الخارجية سامح شكرى والذى يعقبه مؤتمر صحفى مشترك، بجانب الأمين العام ‏لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.‏

وذكرت الوزارة أن «لودريان» سيعمل مع السيسى وشكرى وأبوالغيط على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية مع مصر فى جميع المجالات، فى مقدمتها الحرب على الإرهاب.‏

وأوضحت: «مصر وفرنسا ستسعيان لمواصلة تعزيز تعاونهما فى تلك الحرب، فى أعقاب المؤتمر الدولى حول مكافحة تمويل داعش والقاعدة الذى عقد فى ٢٦ أبريل الجارى».‏

الملف الثانى الذى ستتضمنه الزيارة سيكون الاقتصاد، وفق بيان الخارجية الفرنسية، الذى أوضح: «لودريان سيؤكد مجددًا دعم فرنسا للإصلاحات الاقتصادية الطموحة التى بدأتها السلطات ‏المصرية، وسيتعهد باستمرار الشراكة الاقتصادية مع مصر».‏

وخلال إقامته، سيلتقى «لودريان» ممثلى الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، وسيزور أحد مواقع إنشاء مترو القاهرة، الذى يعد «رمزًا للتعاون الفرنسى- المصرى».‏

ويوجد أكثر من ١٦٠ شركة فرنسية فى مصر، يعمل بها نحو ٣٠ ألف شخص، وتعد فرنسا سادس أكبر مستثمر فى مصر عام ٢٠١٦، الذى بلغ حجم الاستثمار الأجنبى المباشر خلاله ١.٦ مليار ‏يورو، فيما بلغ حجم التجارة بين البلدين ٢.٥ مليار يورو فى ٢٠١٧.‏

أما الملف الثالث، وفق بيان الخارجية الفرنسية، فيتمثل فى متابعة الصفقات العسكرية والاتفاقات الأمنية بين البلدين، التى شهدت تناميًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة، ما جعل فرنسا أحد أهم مصادر ‏التسليح المصرى، بجانب الولايات المتحدة وروسيا.‏

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، ستركز المناقشات على التقدم فى جهود الوساطة التى يقودها غسان سلامة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، لضمان أن يكون جميع اللاعبين ‏الليبيين جزءًا من هذه العملية، من أجل إجراء انتخابات فى أسرع وقت ممكن، خاصة بالتزامن مع وجود «غسان» فى القاهرة ولقائه سامح شكرى.‏

وذكر البيان أن «لودريان» سيعيد تأكيد التزام باريس بـ«حل تفاوضى» بشأن القضية الفسلطينية، يستند إلى المعايير المتفق عليها دوليًا، من أجل التوصل إلى حل الدولتين، بجانب إعلان دعمه لجهود ‏مصر لتسهيل المصالحة الفلسطينية.‏

وسيناقش وزير الشئون الخارجية والأوروبية الفرنسى، أيضًا، وفق البيان، المبادرات والإجراءات الضرورية لهزيمة «داعش» والجماعات الإرهابية فى سوريا بشكل كامل، وحرمان النظام ‏السورى من «ترسانته الكيميائية»، وتلبية الاحتياجات الإنسانية، وتحقيق حل سياسى، وفق البيان.‏

