السبت 28/أبريل/2018 - 08:34 م
فيديو.. برنامج «الطبّاخ» على قناة «الدستور» في رمضان.. انتظرونا
dostor.org/2148016
يقدم موقع «الدستور» الإلكتروني، خلال شهر رمضان المقبل، «برنامج طبخ» مميز، تحت عنوان «الطبّاخ».. انتظرونا.
يقدم موقع «الدستور» الإلكتروني، خلال شهر رمضان المقبل، «برنامج طبخ» مميز، تحت عنوان «الطبّاخ».. انتظرونا.
نظم مكتب رعاية الطلاب بمركز التعليم المفتوح بجامعة المنيا، اليوم السبت، مجموعة من الأنشطة الطلابية المتنوعة بمشاركة عدد كبير من الطلاب تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة والدكتور ...