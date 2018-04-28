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الثقافة
السبت 28/أبريل/2018 - 08:32 م

«السروي» يوضح حقيقة حذف نصوص محفوظ وعبد القدوس

الدكتور صلاح السروي
الدكتور صلاح السروي
حاتم السروي
dostor.org/2148013

قال الناقد الدكتور صلاح السروي، أستاذ الأدب المقارن والحديث بكلية الآداب جامعة حلوان، إنه استند في حديثه حول الحذف الذي تعرضت له بعض النصوص الأدبية لأديب نوبل نجيب محفوظ وللراحل إحسان عبد القدوس، على تصريح أطلقه الدكتور جابر عصفور عام 2005، ذكر فيه أن بعض المشاهد التي كتبها عبد القدوس بقلمه تم حذفها عن طريق دار النشر المعنية بطباعة أعماله وهي مكتبة "مصر"، وأن ذلك تم بمعرفة ابنه الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس الذي وافق على حذف بعض العبارات والمشاهد.

وأضاف السروي، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أنه استند كذلك إلى بعض التحقيقات الصحفية التي أثيرت حول هذا الأمر وما ذكر أن دار الشروق استبدلت عنوان رواية "عبث الأقدار" لنجيب محفوظ انطلاقًا من بواعث دينية، وهي كلها مؤشرات تدل على وجود نوع من التربص بالأدب المصري على أرضية التزمت الديني، ويرتبط بهذا أيضًا تقديم الأدباء للمحاكمة ومنع إذاعة بعض الأفلام والمسرحيات، الأمر الذي يدعو إلى القلق بكل تأكيد لأنه يضع سقفًا شديد الانخفاض على رأس الإبداع مما يجعله في نهاية الأمر غير ممكن بالكلية.

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