القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
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محافظات
السبت 28/أبريل/2018 - 08:30 م

4.8 مليون جنيه لتطوير خدمات الكهرباء بالوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
أ ش أ
dostor.org/2148010

أعلن مساء اليوم قطاع الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، تركيب 4 منظمات جهد بخطوط الكهرباء في 3 مراكز إدارية بالمحافظة استعدادًا لأشهر الصيف المقبلة.

وأكد مدير عام التشغيل والصيانة بكهرباء الوادي الجديد، المهندس مازن رضوان، تركيب مجموعات منظمات الجهد بخط كهرباء قرية المنيرة بمركز الخارجة، ومدينة باريس، قرى غرب الموهوب بمركز الداخلة، ومنطقة آبار الداخلة بتكلفة إجمالية 4.8 مليون جنيه.

وأضاف أن الهدف من تركيب هذه المنظمات هو تحسين والعمل علي استقرار جهود التغذية، ومواجهة زيادة الأحمال وارتفاع معدلات الاستهلاك المتوقعة خلال أشهر الصيف.

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