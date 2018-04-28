«كلاين»: حزب البديل الألمانى أسهم فى ظهور العداء للسامية

أعلن فيلكس كلاين، المفوض الألماني المُعين لمكافحة العداء للسامية بالحكومة الألمانية، أن حزب البديل الألماني أسهم في ظهور العداء للسامية، اليوم السبت، في ألمانيا بصورة أكبر مما كان من قبل.



وقال كلاين، لوكالة الأنباء الألمانية: "لقد أصبح العداء للسامية أكثر فظاظة"، مضيفًا: "البديل الألماني أسهم في هذا التوجه"، مبينًا أن ثقافة تذكر الماضي مثال على ذلك "فحين يطالب بيورن هوكه من حزب البديل الألماني بتحويل سياسي لثقافة تذكر المحرقة اليهودية بدرجة 180 درجة، فإن هذا الحزب ينهي إجماعا كان موجودا حتى الآن فوق الاعتبارات الحزبية".



واشتكى كلاين من اقتصار الحديث عن اليهودية والثقافة اليهودية داخل الدروس المدرسية كلية تقريبًا على سياق النازية، مشيرًا إلى أن اللاجئين يعتبرون من وجهة نظر العداء للسامية إشكالية جديدة.



وقال كلاين إن من المؤسف أن السلفيين والجماعات الراديكالية يحاولون كسب التأثير على اليهود، ومن هنا يجب أن تكون قوات الأمن يقظة.



ويتولى كلاين، 50 عاما، مهام منصبه الجديد بوزارة الداخلية الألمانية، الثلاثاء القادم، بعد أن عمل في الفترة الأخيرة مسؤولًا خاصًا بوزارة الخارجية الألمانية لقضايا العداء للسامية والعلاقات بين المؤسسات اليهودية والخارجية الألمانية.