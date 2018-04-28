السبت 28/أبريل/2018 - 08:27 م
هاني سلامة يعلن انتهاء تصوير «فوق السحاب» بباريس (صور)
حسين الجندي
dostor.org/2148008
انتهى الفنان هاني سلامة من تصوير دوره في مسلسل فوق السحاب في باريس، وهي المشاهد الخارجية التي يتضمنها العمل بعد انتهي المخرج رءوف عبدالعزيز من تصوير مشاهد المجر.
كان من ضمن الفنانين المشاركين في تصوير العمل في باريس كل من الفنانة هبة عبدالغني والفنان محمد محمود عبدالعزيز وآخرين.
يشارك المسلسل في بطولته ستيفاني صليبا، وشادي ألفونس، وميرنا نور الدين، وإبراهيم نصر، وهو من تأليف حسان دهشان.