هاني سلامة يعلن انتهاء تصوير «فوق السحاب» بباريس (صور)

انتهى الفنان هاني سلامة من تصوير دوره في مسلسل فوق السحاب في باريس، وهي المشاهد الخارجية التي يتضمنها العمل بعد انتهي المخرج رءوف عبدالعزيز من تصوير مشاهد المجر.



كان من ضمن الفنانين المشاركين في تصوير العمل في باريس كل من الفنانة هبة عبدالغني والفنان محمد محمود عبدالعزيز وآخرين.



يشارك المسلسل في بطولته ستيفاني صليبا، وشادي ألفونس، وميرنا نور الدين، وإبراهيم نصر، وهو من تأليف حسان دهشان.