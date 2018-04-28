أمريكا تحث حلفائها لفرض عقوبات على برنامج إيران الصاروخي

حثت الولايات المتحدة حلفاءها الأوروبيين والآخرين على فرض عقوبات على إيران للحد من برنامجها الصاروخي، الذي قالت إنه يمثل تهديدًا دوليًا للسلام والأمن.



وقال براين هوك، المستشار السياسي البارز لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، للصحفيين، في الرياض،: "نحث دول العالم على معاقبة أي أفراد أو كيانات مرتبطة ببرنامج إيران الصاروخي.. مثل ذلك أيضًا جزءً كبيرًا من المناقشات مع الأوروبيين".



وقال هوك، الذي يتفاوض مع الحلفاء الأوروبيين على إدخال تغييرات على الاتفاق النووي الإيراني، إن برنامج إيران الصاروخي سيكون موضوعًا رئيسيًا في المحادثات، غدًا الأحد، بين بومبيو ومسئولين في السعودية وإسرائيل.