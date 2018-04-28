«التعليم» تعقد مؤتمرا صحفيا لشرح ملامح النظام الجديد

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا لشرح ملامح النظام الجديد للتعليم المصري (مرحلة رياض الأطفال فقط)، بعد غد الإثنين بديوان عام الوزارة.



وذكرت الوزارة - في بيان مساء اليوم - أن المؤتمر يهدف لحسم الجدل حول المدارس وأنواعها المختلفة، والاستماع أيضًا إلى خبراء المناهج والطفولة المبكرة، ولن يتطرق المؤتمر لأي موضوعات خارج هذا النطاق، وذلك بحضور كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ورئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي، والدكتورة دينا برعي مستشار الوزير للتقويم التربوي وتطوير الامتحانات، والدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج، والدكتورة نيللي الزيات معاون الوزير لسياسات التعليم والطفولة المبكرة.