«عون» يبعث برقيتي تهنئة لرئيسي الكوريتين بمناسبة قمتهما

بعث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، برقيتي تهنئة إلى كل من رئيسي جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي إن، وكوريا الشمالية كيم يونج أون، لتهنئتهما بالخطوة التاريخية التي تحققت خلال القمة التي جمعتهما، والمواقف التي صدرت عنهما خلالها.



وأعرب عون عن تمنياته أن تستكمل هذه الخطوة بمزيد من العمل، للوصول إلى السلام الدائم المنشود في الكوريتين، وإلى نزع كل أنواع أسلحة الدمار الشامل وغير التقليدية، وأن تكون نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول من ناحية تغليب لغة السلام والوئام على ما عداها.