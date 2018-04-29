إجراءات الحجر الزراعى على تصدير الحاصلات الزراعية للخارج

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري بوزارة الزراعة، إنه تم وضع منظومة للصادرات الزراعية، بها ٤٣ شرطا من أجل الحفاظ على الجودة ومعدلات متبقيات المبيدات بأن تكون أمنة طبقا للمواصفات العالمية.



وأضاف «العطار» لـ«الدستور» أنه تم تطبيق المنظومة على محصول الفراولة والعنب، وتقدم الكثير من المزارعين للاعتماد من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وهو ما يجري تصديره على الرمان مستقبلا لإعادة تصديره مرة أخرى.



وأشار إلى أن إدارة الحجر الزراعي مسئولة عن سلامة الشحنات الطازجة من الحاصلات الزراعية من الآفات فقط، مؤكدا أن هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة هما الجهتان المسئولتان عن حالات الإصابة بفيروس a الكبدي الوبائي.