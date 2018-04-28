«mbc مصر»: «أزمة محمد رمضان في المحكمة»

أكد محمد عبد المتعال، رئيس قنوات «mbc مصر»، أن أزمتهم مع الفنان محمد رمضان لاتزال مستمرة بسبب عدم التزامه بتنفيذ التعاقد الذي كان قد وقعه معهم، لتنفيذ عدد من المسلسلات قبل أن يتراجع عن تنفيذ التعاقد رغم حصوله على مقدم لهذا التعاقد.



وقال عبدالمتعال، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده «mbc مصر» للإعلان عن خريطة برامجها في رمضان، إن الأزمة مع رمضان الآن في المحكمة، ولا توجد أي بوادر للحل انتظارا لحكم القضاء، خاصة بعد رفض رمضان رد مقدم التعاقد الذي كان قد حصل عليه.