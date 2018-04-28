11 مسلسلا مصريا وبرنامجا على قنوات mbc في رمضان 2018

أعلن مازن حايك، المتحدث الإعلامي لمجموعة قنوات MBC، أنهم ينافسون في رمضان المقبل من خلال 5 محاور.

والمحاور هي MBC مصر وMBC دراما وMBC 1 و"شاهد نت" ولأول مرة ينافسون بـMbc4.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده إدارة قنوات mbc مصر للإعلان عن خريطة مسلسلاتها وبرامجها في رمضان ٢٠١٨، بحضور مدير القناة محمد عبدالمتعال، ومازن حايك، المتحدث الرسمي لمجموعة MBC.



والمسلسلات هي "أبوعمر المصري"، و"كلبش 2"، و"أهو ده اللي صار"، و"رسايل"، و"سلسال الدم"، و"خفة يد"، و"قانون عمر"، و"ممنوع الاقتراب أو التصوير"، و"سك على اخواتك"، و"مسرح مصر"، وبرنامج "رامز تحت الصفر".

