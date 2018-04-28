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فن
السبت 28/أبريل/2018 - 08:07 م

أحمد عبدالمجيد يتفوق على بيومي فؤاد في ماراثون رمضان

أحمد عبدالمجيد يتفوق
محمد مجدي
dostor.org/2147989

يعيش الفنان أحمد عبدالمجيد حالة فنية مميزة هذا العام وبالأخص خلال رمضان المقبل، حيث يظهر خلاله بخمسة أعمال تليفزيونية مختلفة، ليتفوق على الفنان بيومي فؤاد الذي كان حديث الشارع خلال الأعوام الماضية بفضل كثرة المسلسلات التي يظهر فيها.

ويظهر أحمد عبدالمجيد هذا العام في 5 أعمال درامية دفعة واحدة وهى: مسلسل عوالم خفية مع الفنان عادل إمام ويقدم خلاله دور المقدم رامى من العمليات الخاصة، كما يشارك فى مسلسل اختفاء، حيث يظهر على النقيض تمامًا من خلال شخصية رجل العصابة والساعد الأيمن للفنان محمد ممدوح، ويظهر مع الفنانة يسرا في مسلسلها الجديد "لدينا أقوال أخرى"، ويشارك مع الفنان مصطفى شعبان فى مسلسل "أيوب" في دور مدير عام البورصة، وأخيرًا في مسلسل ممنوع الاقتراب والتصوير مع الفنانة زينة.

أما الفنان بيومي فؤاد الذي اشتهر بالنحت في مصر، فلن يشارك سوى في عملين دراميين هما "خفة يد" وهو من بطولته كما يشارك في بطولة "ربع رومي" بجانب الفنان مصطفى خاطر، ويظهر في عمل ثالث كضيف شرف فقط وهو عوالم خفية مع الزعيم عادل إمام.

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