سجن رئيس تحرير أكبر صحيفة إصلاحية إيرانية بسبب تقرير عن الدعارة في مشهد

سُجن رئيس تحرير صحيفة "شرق"، أكبر صحيفة إصلاحية في إيران اليوم السبت، بعد أن سمح بطبع تقرير مثير للجدل عن الدعارة في مدينة مشهد شرقي البلاد.



وأكدت الصحيفة الخبر على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلة إن محكمة أمرت رئيس التحرير مهدي رحمانيان بسحب التقرير ومعاقبة الصحفي المسئول عنه، لكنه رفض ذلك.



وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أن رحمانيان لم يتمكن من دفع الكفالة وتم سجنه نتيجة لذلك.



ومشهد، المدينة المقدسة في إيران ومقر ضريح الإمام الشيعي الثامن، هي معقل الدعم للمحافظين الإيرانيين الذين يعارضون الإصلاحات.



وعلى مدار 15 عامًا، كانت صحيفة شرق تنتقد المتشدّدين الإيرانيين، ما أكسبها حضورًا شعبيًا عبر الإنترنت، وتعرف الصحيفة أيضا بتقاريرها المثيرة للجدل.