القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
عالم
السبت 28/أبريل/2018 - 07:59 م

«واشنطن بوست» تكشف دور قطر المشبوه لتهجير السوريين

تميم
تميم
dostor.org/2147981

كشفت رسائل مسربة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، دفع النظام القطري حوالي مليار دولار لمليشيات مسلحة بالعراق وسوريا والحرس الثوري الإيراني وجماعات إرهابية أخرى، لتحرير رهائن قطريين من بينهم أفراد بالأسرة الحاكمة.

وأزالت هذه الرسائل وغيرها من قِبل الزيف الذي طالما أحاطت به قطر نفسها، وهي تغنيها الدائم بمساعدة الشعب السوري، وأنها تقدم المساعدات الإنسانية فيما يصمت آخرون عن قتلهم وتهجيرهم، لكن أكدت هذه الصفقة أن قطر تورطت في تهجير المواطنين السوريين من أربع قرى خدمة لأجندة إيران في سوريا فقط، مقابل الإفراج عن رهائنها الـ25 المختطفين من قِبل ميليشيات عراقية.

وكشفت الوثائق على تفاوض قطر مع جبهة النصرة الإرهابية لتهجير أهالى مناطق كفريا والفوعة والزبداني ومضايا، ومنحهم للنفوذ الإيراني لإكمال هلالها الطائفي بالمنطقة مقابل المساعدة في تحرير الرهائن.

ولم تكتف قطر بهذا بل حصل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، على حوالي 50 مليون دولار مقابل دوره في الصفقة التي غيرت من التركيبة الديمغرافية لسوريا وتهجير أهلها بالتعاون مع قطر.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح

منذ حوالي 22 ساعة

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين

منذ يومين

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان

منذ 3 أيام

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل

منذ 3 أيام

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين

منذ 3 أيام

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة

الآن

«ترامب» يرفض المشاركة في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض للعام الثاني

«حماس»: «خلية الحمدالله» خططت لاستهداف الوفد المصري في غزة

13 شركة مصرية تشارك في معرض تجاري بالبرازيل مايو المقبل

200 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وسلوفاكيا خلال 2016

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

«حماس»: «خلية الحمدالله» خططت لاستهداف الوفد المصري في غزة

ضمَّت 3 أمناء شرطة.. ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في مدينة نصر

صحيفة تكشف رفض نادِ سعودي ضم «صلاح» مقابل 175 ألف دولار

ألبومات الصور

بروفة عرض القفز بالمظلات في الأهرامات

بالصور.. مسابقات لطلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا

وزير الأوقاف في ضيافة حزب الوفد

نجوم الساحرة المستديرة فى زفاف أحمد المرغنى

نجم الساعة

مدد يا أسد الصعيد.. مليونا مريد على موعد مع الله فى الليلة الكبيرة لـ«مولد القنائى»

ads
الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

«حماس»: «خلية الحمدالله» خططت لاستهداف الوفد المصري في غزة

ضمَّت 3 أمناء شرطة.. ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في مدينة نصر

صحيفة تكشف رفض نادِ سعودي ضم «صلاح» مقابل 175 ألف دولار

كشكول

مهرجان الأزهر: لا عداء مع الفن والإبداع الهادف

"شومان": "الإبداع" يدحض الصورة الخاطئة التي يروجها كارهي الأزهر

"السعيد": لا يجوز منع طلاب الأقاليم من الالتحاق بـ"اقتصاد القاهرة"

الاثنين.. وزير التعليم يُعلن تفاصيل النظام التعليم الجديد

تخريج الدفعة الثامنة من برنامج التصميم الدوائي بصيدلة عين شمس

الأمصار

الجزائر تجدد رفضها للتدخل العسكري في مالي وليبيا

وفاة رئيس جواتيمالا السابق «ألفارو أرزو» عن عمر ناهز 72 عاما

حركة الأحرار تتهم السلطة الفلسطينية بالعمل ضد غزة

عبد الملك الحوثي يحمل الولايات المتحدة مسئولية مقتل الصماد

وزير خارجية أمريكا يناقش تأثيرات إيران بالجنوب السوري

منوعات

عرض فيلمي «ضباب مومباي» و«ويندي» في أول أيام ملتقى أولادنا

النتائج النهائية لبطولة الجمهورية للرماية.. و«قرني» مفاجأة المنافسات

يهودي يغنّي لأم كلثوم على «فيس بوك»

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads