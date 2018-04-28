«واشنطن بوست» تكشف دور قطر المشبوه لتهجير السوريين

كشفت رسائل مسربة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، دفع النظام القطري حوالي مليار دولار لمليشيات مسلحة بالعراق وسوريا والحرس الثوري الإيراني وجماعات إرهابية أخرى، لتحرير رهائن قطريين من بينهم أفراد بالأسرة الحاكمة.



وأزالت هذه الرسائل وغيرها من قِبل الزيف الذي طالما أحاطت به قطر نفسها، وهي تغنيها الدائم بمساعدة الشعب السوري، وأنها تقدم المساعدات الإنسانية فيما يصمت آخرون عن قتلهم وتهجيرهم، لكن أكدت هذه الصفقة أن قطر تورطت في تهجير المواطنين السوريين من أربع قرى خدمة لأجندة إيران في سوريا فقط، مقابل الإفراج عن رهائنها الـ25 المختطفين من قِبل ميليشيات عراقية.



وكشفت الوثائق على تفاوض قطر مع جبهة النصرة الإرهابية لتهجير أهالى مناطق كفريا والفوعة والزبداني ومضايا، ومنحهم للنفوذ الإيراني لإكمال هلالها الطائفي بالمنطقة مقابل المساعدة في تحرير الرهائن.



ولم تكتف قطر بهذا بل حصل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، على حوالي 50 مليون دولار مقابل دوره في الصفقة التي غيرت من التركيبة الديمغرافية لسوريا وتهجير أهلها بالتعاون مع قطر.