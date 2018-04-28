محمد الباز يكتب: رد اعتبار رئاسى لـ«السادات»

قبل أيام كنت أتحدث فى برنامجى «٩٠ دقيقة» عن الرئيس السادات، قلت دون مواربة ما أقوله منذ سنوات طويلة، لا بد من رد اعتبار للرئيس السادات كل يوم.



لم يكن فى كلامى أدنى مبالغة، فعلى مدار عقود مضت، تحمل الرئيس السادات من الهجوم والنكران والجحود- حيًا وميتًا- ما لا يتحمله أحد، بل تجد من يزوّر التاريخ براحة ضمير كاملة، لينزع عن الرجل، الذى صنع حربًا لم يكن أحد يتوقعها، وسلامًا لم يكن أحد يتخيله، كل إنجاز، رغم أن ما فعله يصل بالفعل إلى درجات المعجزات.



بتجرد تام فعلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو يتحدث خلال الندوة التثقيفية الثامنة والعشرين التى نظمتها الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، ورد اعتبار الرئيس السادات فى احتفال مصر بمرور ٣٦ عامًا على تحرير تراب سيناء.



قال السيسى: «لا بد أن يُذكر للرئيس السادات والجيش بكل تقدير واحترام وانحناء اتخاذ القرار الصعب، فقد كان الرئيس وقيادات الجيش، سواء الجنود أو الضباط أو ضباط الصف، على استعداد للموت حتى لا يستمر الوضع الذى كانت مصر عليه».



رد الاعتبار للسادات لم يكن بسبب قرار الحرب، ولكن لقرار السلام أيضًا، عاود السيسى الحديث مرة أخرى، مضيفًا: «لم يكن أحد فى المنطقة ومصر يقبل بمبادرة السلام التى طرحها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ففى هذا الوقت كان يتشكل فى وجدان الجميع عداوة شديدة واستعداد للقتال حتى النهاية، ولم يكن أحد يرى ما كان يراه الرئيس السادات وهو يتخذ القرار».



بل صعد الرئيس السيسى إلى درجة أعلى فى رد الاعتبار، حيث قال: «الرئيس السادات كان بمفرده وقتها، إلا أنه كان يثق فى الله، يثق فى رؤيته وأمانة القرار الذى سيتخذه للحفاظ على بلده واستعادة الأرض حتى نجح فى ذلك».

لا ينكر السيسى فضل أحد، أخلاقه تقوده إلى ذلك، لكننى أشعر أنه يحمل تقديرًا خاصًا لتجربة الرئيس السادات، يؤمن بجرأته وشجاعته وقدرته على الانتصار مرتين، مرة فى الحرب ومرة فى السلام.

شعرت للحظة عابرة بالسيسى وكأنه يتحدث عن نفسه، عن تجربته، فهو كان وحده عندما تحدى الجميع وقرر أن يخوض معركتى البقاء والبناء، لكنه كان أيضًا يثق فى الله، ويثق فى رؤيته التى لم يبتغِ منها إلا وجه هذا الوطن.



ما جرى، رغم أنه لا يزيد على عبارات قليلة قالها الرئيس السيسى فى حق الرئيس السادات، يمكن اعتباره «رد اعتبار رئاسى» للرئيس السادات الذى يؤمن به كثيرون، لكن هناك من يحاول تجريده مما فعله، وتشويه ما قام به.



عانى السادات كثيرًا من حكمة قديمة، تقول «ويل لمن سبقه عقله زمنه»، لكن آن الأوان لرفع الظلم عن الرجل وعن تجربته، وأعتقد أننا أمام مناسبة يجب ألا تفلتها الدولة المصرية من بين يديها، ففى ديسمبر ٢٠١٨ تحل مئوية ميلاد الرئيس السادات.. يمكن أن نعيد كتابة تاريخ الرجل وتوثيق تجربته بما يليق به، ولتكن كلمات الرئيس السيسى عنه هى البداية.



على الهامش:

يتجدد إعجابى كل مرة أحضر فيها احتفالية تنظمها الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، وما جرى فى تنظيم الندوة التثقيفية الثامنة والعشرين، يؤكد أننا أمام عقول يدرك أصحابها أنهم كتائب الحرب التى تعمل على العقول، فتجعلها صفًا واحدًا خلف الأبطال الذين يخوضون المعركة على الأرض.