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السبت 28/أبريل/2018 - 07:12 م

نائب: كلمة الرئيس حول التحدي الداخلي تؤكد فشل المؤامرة الخارجية

خالد أبو زهاد، عضو
خالد أبو زهاد، عضو مجلس النواب
إسلام نصير
dostor.org/2147934

قال خالد أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، حملت الكثير من الرسائل إلى الشعب المصري، مشيرًا إلى أن كلمته حول التحدي الداخلي تؤكد أن عناصر المؤامرة الخارجية «فشلة».

أكد أبو زهاد، في بيان السبت، أن الرئيس السيسي يجيد مخاطبة الشعب، فالرسائل التي بعثها خلال الكلمة لم تتخط 7 دقائق استقرت في عقول المصريين قبل قلوبهم، مؤكدًا أن رسائل السيسي للمصريين تصل بطريقة سريعة لإحساسه العميق بالشعب المصري.

وأضاف أن الأطراف الخارجية جنّدت وكلاء لها في الداخل لخلخلة الجبهة الداخلية وتمزيقها، وهو ما حذر منه الرئيس بقوله: "عايزنكم تاكلوا بعضكم وتموتوا بعضكم وتكسروا بعضكم".

وشدد نائب جهينة على أن الجيش المصري ورجاله الأقدر على حمل الأمانة وحماية مصر من مخطط التقسيم، مؤكدًا أن أبطال القوات المسلحة المصرية يثبتون كل يوم أنهم المدرسة العليا للوطنية وعرين الأبطال ومصنع الرجال في كل العصور.

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