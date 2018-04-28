«ترامب» يرفض المشاركة في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض للعام الثاني

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للعام الثاني، حضور حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض.



وحضر معظم الرؤوساء الأمريكيين، الحدث مرة واحدة على الأقل أثناء وجودهم في السلطة وتحمّلوا النكات التي تسخر من أدائهم، لكن ترامب يبتعد عن الحدث.



وقال ترامب في وقت سابق الأسبوع الجاري عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لماذا أريد أن أكون عالقا في غرفة مع حفنة من الليبراليين المزيفين الذين يكرهونني؟".



ويعُقد حفل عشاء المراسلين الذي استمر لأكثر من قرن من الزمان تحت اسم مستعار هو "الحفلة الغريبة".



ويجرى هذا الحدث على غرار جوائز الأوسكار فيما يتعلق ببعض النواحي مثل استخدام سجادة حمراء إلى جانب عرض تقديمي للجوائز وممثل كوميدي كمضيف للحفل، واختارت الرابطة هذا العام مقدمة العروض الكوميدية، ميشيل وولف.