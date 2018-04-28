محافظ الجيزة: مهرجان المظلات والرياضات الجوية يعد أكبر دعاية للسياحة

شهد محافظ الجيزة، اللواء محمد كمال الدالي، مهرجان الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية الذي أقيم، اليوم السبت، بالمنطقة الأثرية بالهرم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور اللواء أركان حرب الدكتور عبدالمعين حسن أحمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للمظلات، وأعضاء مجلس الإدارة.



وأشاد محافظ الجيزة - في تصريح اليوم - بالإمكانيات الفنية والبدنية الهائلة للمشاركين في المهرجان سواء اللاعبين المصريين أو الأجانب، مشيرا إلى أن المهرجان يعد أكبر دعاية للسياحة المصرية والمنطقة الأثرية وأهرامات الجيزة.



من جانبه، قال رئيس الاتحاد المصري للمظلات، إن المهرجان يشمل إجراء قفز مظلي، إلى جانب طيران الباراموتور بأكبر علم مصري، وذلك بمشاركة 60 طيارا من 16 دولة ويستمر لمدة يومين.