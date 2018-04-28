«الأوقاف»: طالبنا بتعيين 3000 إمام وعامل بالوزارة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الشروط الواجب توافرها في أئمة المساجد أن يكون عالمًا «مؤدلج»، أي لا يكون تابعًا لأي جماعة دينية كالإخوان وأن يكون لديه دراية بالأمن القومي، مؤكدًا أن الوزارة لا ترفض ضم أي مسجد لأنها مسئوليتنا.



أضاف جمعة، خلال كلمته في لقائه بحزب الوفد، السبت، أن الوزارة طالبت الجهاز المركزي للمحاسبات بتعيين 3000 إمام وعامل كما ستجرى وزارة الأوقاف مسابقة لتعيين عمال بالوزارة من المؤهلات المتوسطة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أنه تم تنظيم 4 دورات تدريبية لـ54 إمامًا بـ٤ لغات إنجليزية وفرنسية وألمانية وإسبانية في شرم الشيخ، واشترطنا أن يكون الإمام حاصلًا على الدكتوراه أو الماجستير لغات، كما أننا أقمنا 20 معسكرًا تدريبيًا تثقيفيًا للأئمة، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية وكلية الدفاع الجوى.



وأكد جمعة أن وزارة الأوقاف اتخذت موقف الحياد من العمل السياسي والحزبي، ولم تعلق أى لافتة في الانتخابات الرئاسية الماضية، مشيرًا إلى أن خطبة الجمعة المقبلة ستركز على ترشيد استهلاك المياه.