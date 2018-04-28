مليون جنيه تمنع محمد ممدوح من دخول السجن

تشهد الحلقات الأخيرة من مسلسل اختفاء للفنانة نيللي كريم محاولة محمد ممدوح الذي يلعب شخصية "سليمان" شراء نسخ رواية اختفاء التي كتبها شريف (هشام سليم)، حتى لا تقع في أيدي الجمهور والحكومة وتنكشف جرائمه.



وكشفت مصادر لـ"الدستور" أن سليمان سيعمل على شراء النسخ المطبوعة من الرواية التي تفضح فساده وكوارثه التي امتدت إلى خطف الأفراد، وهو ما يجعله يعمل على شراء تلك النسخ من دار النشر التي طبعت الرواية بمبلغ مليون جنيه، ويهدد رئيسها بالخطف والقتل حال رفضه لهذا العرض.



"اختفاء" بطولة نيللي كريم، محمد ممدوح، هشام سليم، وتأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج العدل جروب.