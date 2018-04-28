«أمن أسوان» ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز أدفو

نجحت القيادات الأمنية بمحافظة أسوان، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "آل عمارة وآل حمد" والتي شهدتها مدينة أدفو شمال أسوان، بحضور عضوي مجلس النواب، حسنين سيد خليل، ومنى شاكر، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات التنفيذية وكبار وعواقل العائلتين، وأولياء الدم من الطرفين وبحضور نحو حوالي 1500 من أبناء القرية والقرى المجاورة.



بدأت مراسم الصلح، اليوم السبت، بتقديم المتهم في الواقعة، أحمد حسين 22 سنة من عائلة آل حمد، "الكفن" لأصحاب الدم من عائلة آل عمارة، وتعهد الطرفان على نبذ الخلافات والتصالح فيما بينهم.



وترجع واقعة القضية إلى قيام "أحمد حسين" 22 عاما سائق ومقيم عزبة الكاشف دائرة مركز إدفو من عائلة آل حمد بالتعدي على "أحمد عبد العال" 22 عاما حاصل على دبلوم صنايع ومقيم السلايمة دائرة مركز إدفو (عائلة آل عمارة) بطعنة بسلاح أبيض (مطواة) ما أودى بحياته، وذلك لنشوب مشاجرة بينهما بسبب رغبة المجني عليه في إعادة حصان مشترى من المتهم.



تم ضبط المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات والتي قضت في غضون عام 2011 بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، وتم الإفراج عنه بمناسبة عفو 25 أبريل بالقرار الجمهوري رقم (167) لسنة 2017، وعقب خروجه نجحت الجهود الأمنية بالتنسيق مع لجنة المصالحات في التوفيق بين العائلتين لعدم نشوب أي حوادث أخرى.