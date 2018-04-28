أحمد فريد: «طلعت روحي» مختلف عن «هبة رجل الغراب» (فيديو)

قال الفنان الشاب أحمد فريد إنه سعيد بردود الأفعال التي تلقاها عن دور مسلسل «طلعت روحي»، على الرغم من عرض العمل على إحدى القنوات المشفّرة، مؤكدًا أنه يتمنى أن يلقى المسلسل صدى كبيرا فور عرضه بالقنوات غير المشفّرة.



وأضاف فريد، لـ"الدستور"، أن مسلسل طلعت روحي مختلف تمامًا عن مسلسل هبة رجل الغراب، مشيرًا إلى أن التعاون الثاني بينه وبين شركة بي لينك والمخرج رامي رزق الله والمؤلف شريف بدر الدين.



«طلعت روحي» يشارك فى بطولته أحمد فريد وإنجى وجدان، ونيكولا معوض، وإسلام إبراهيم، وميار الغيطى، وإنعام سالوسة، سيناريو وحوار وائل حمدى، شريف بدر الدين، ومن إخراج رامى رزق الله.